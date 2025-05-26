Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ikramiyeler ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Kurban Bayramı'na günler kala merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ikramiyeler ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ikramiyeler ne zaman yatacak? - 1

Kurban Bayramı yaklaştıkça, emekliler de bayram öncesi yapılacak ikramiye ödemelerine odaklandı. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ikramiyeler ne zaman yatacak? - 2

BAYRAMDAN ÖNCE YATMASI BEKLENİYOR

Ramazan Bayramı öncesinde zamlı tutar hesaplara yatırılmıştı. 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Emekliler, bu tarihten önce ikramiyelerinin ödenmesini bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaşıyor.



Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ikramiyeler ne zaman yatacak? - 3

Geçmiş dönemdeki bayram ikramiyeleri ödeme duyuruları kaynak alındığında ödeme duyurusunun bayrama 1 hafta kala yapılması bekleniyor.

2025 Kurban Bayramı öncesinde 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması öngörülüyor.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ikramiyeler ne zaman yatacak? - 4

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,

Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,

Şehit yakınları ve gaziler,

Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ikramiyeler ne zaman yatacak? - 5

DUL YETİMLERE HİSSELERİ ORANINDA YATACAK

Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.000 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3000 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.

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