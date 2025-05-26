Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ikramiyeler ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Kurban Bayramı'na günler kala merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ikramiyeler ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı yaklaştıkça, emekliler de bayram öncesi yapılacak ikramiye ödemelerine odaklandı. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.