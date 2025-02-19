Emekli bayram ikramiyesi ve banka promosyonları kaç lira olacak?

2025 YILI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti.



2025 yılı için promosyon tutarlarının kamu bankalarında 18 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor.



Özel bankalarda ise bu rakamın 40 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor.



Bankalar, promosyon kapsamında nakit paranın yanı sıra faizsiz kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi ek seçenekler de sağlıyor.