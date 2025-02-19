Emekli bayram ikramiyesi ve banka promosyonları kaç lira olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerinde yapılacak artışa çevrildi. Bayram ikramiyeleri mart ayına kadar ekonomi yönetimince belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan emekli maaşı banka promosyonlarının güncellenmesi öngörülüyor. İşte konuşulan rakamlar...
Milyonlarca emeklinin gözü banka promosyonları ve bayram ikramiyelerine çevrildi.
Yeni bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı'na kadar ekonomi yönetimince belirlenecek.
Banka promosyonları ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı protokol ile netleşecek.