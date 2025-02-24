Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? (Olası zam senaryoları)

Emekli bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselen emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı emeklilerin gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" diyerek zam sinyalini vermişti. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? (Olası zam senaryoları) - 1

2025 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağıyla ilgili beklentiler sürmeye devam ediyor. Her yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 2 kez verilen bayram ikramiyelerinin, bu yıl ne kadar olacağı ve ne zaman verileceği sorgulanmaya başladı. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak?

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Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? (Olası zam senaryoları) - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Emeklilere her yıl 2 kez verilen bayram ikramiyeleri için hükümetin yeni rakamı belirlemesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından emeklilere verilen bayram ikramiyeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi ve Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" açıklamasında bulundu.

Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? (Olası zam senaryoları) - 3

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl yüzde 50 zamlanarak 3 bin liraya yükselmişti.

Emeklilere 2025 yılında yapılan yüzde 15,75'lik zammın ardından, bayram ikramiyelerine gelecek zam oranının bu yıl yüzde 20 ile 40 arasında olması bekleniyor.

İşte olası zam senaryoları;

Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? (Olası zam senaryoları) - 4

YÜZDE 15,75 ZAM

Emekli ikramiyeleri yüzde 15,75'lik zam artışı olması durumunda 3 bin 472 lira olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? (Olası zam senaryoları) - 5

YÜZDE 20 ZAM

Yüzde 20 artış olması durumunda 3 bin 600 lira yükselecek.

Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? (Olası zam senaryoları) - 6

YÜZDE 25 ZAM

Yüzde 25 artış yapılması durumunda 3 bin 750 lira olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? (Olası zam senaryoları) - 7

YÜZDE 30 ZAM

Zam oranının yüzde 30 seviyesinde olması halinde ise ikramiyeler 900 lira artacak ve 3 bin 900 lira olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? (Olası zam senaryoları) - 8

YÜZDE 35 ZAM

Yüzde 35 oranında bayram ikramiyesi zammı olursa eğer ikramiye tutarı 4 bin lira sınırını aşacak ve 4 bin 50 lira olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? (Olası zam senaryoları) - 9

YÜZDE 40 ZAM

Yüzde 40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4.200 liraya yükselecek.

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