Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025: Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart tarihine denk gelirken gözler emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığından yararlananlar ve diğer hak sahipleri emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin çalışma yapılacağını aktardı. Son olarak emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında artarken 3.000 liraya ulaşmıştı. Olası zam ihtimallerine göre yeni hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerine ilişkin detaylar…
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75’lik zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. İkramiye ödemeleri için ayrıca bir başvuru gerekmezken emekliler, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ikramiyelerden yararlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamaların ardından gözler yeni bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Emeklilerin yanı sıra bayram ikramiyelerinden dul ve yetim aylığı alanlarda yararlanabilecek. Yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 artışla 3 bin lira yükseltildi. Peki Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlanacak? İşte, zam oranlarına ilişkin son gelişmeler…