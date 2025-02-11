Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı? 2025 emekli maaş ikramiyelerine ilişkin açıklama
Ramazan Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri de emekli ikramiyeleri oldu. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyeleri geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. Emekli ikramiyelerine zam bekleyen binlerce vatandaşın sorularına yanıt Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, emekli ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı?
Emekliler, bayram ikramiyelerindeki olası artışı büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Milyonlarca emeklinin gözü, Ramazan Bayramı öncesinde yapılması planlanan güncellemelerde. Ekonomik koşullar ve enflasyon göz önünde bulundurularak ikramiyelerde bir artış yapılması beklenirken, hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu.