Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı? 2025 emekli maaş ikramiyelerine ilişkin açıklama

Ramazan Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri de emekli ikramiyeleri oldu. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyeleri geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. Emekli ikramiyelerine zam bekleyen binlerce vatandaşın sorularına yanıt Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, emekli ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı?

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı? 2025 emekli maaş ikramiyelerine ilişkin açıklama - 1

Emekliler, bayram ikramiyelerindeki olası artışı büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Milyonlarca emeklinin gözü, Ramazan Bayramı öncesinde yapılması planlanan güncellemelerde. Ekonomik koşullar ve enflasyon göz önünde bulundurularak ikramiyelerde bir artış yapılması beklenirken, hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu.

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Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı? 2025 emekli maaş ikramiyelerine ilişkin açıklama - 2

Emekli ikramiyesi tutarında değişiklik yapılmasını bekleyen vatandaşların soru işaretleri devam ederken ilk resmi açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı? 2025 emekli maaş ikramiyelerine ilişkin açıklama - 3

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı? 2025 emekli maaş ikramiyelerine ilişkin açıklama - 4

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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