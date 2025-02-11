Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı? 2025 emekli maaş ikramiyelerine ilişkin açıklama

Emekliler, bayram ikramiyelerindeki olası artışı büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Milyonlarca emeklinin gözü, Ramazan Bayramı öncesinde yapılması planlanan güncellemelerde. Ekonomik koşullar ve enflasyon göz önünde bulundurularak ikramiyelerde bir artış yapılması beklenirken, hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu.