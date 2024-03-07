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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı ikramiyesi açıklaması

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler emekli ikramiyesi tutarı ve ödemelerine çevrilmişti. 2024 emekli ikramiyesine yapılacak zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Tarih sorularına yanıt ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, yılın ilk emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı ikramiyesi açıklaması - 1

Emeklilere yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye yatırılıyor. 2024 yılının ilk ikramiyesini almaya hazırlanan vatandaşlar, tarih ve tutarı merak ediyor.

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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı ikramiyesi açıklaması - 2

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı ikramiyesi açıklaması - 3

EMEKLİ İKRAMİYESİ TARİHİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Emekli bayram ikramiyesi tutarının 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." dedi.


Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı ikramiyesi açıklaması - 4

İkramiyelerin hesaplara ne zaman yatacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Işıkhan, ödeme günlerini planladıklarını ifade edip "Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta (1-9 Nisan) hesaplara geçiyor.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı ikramiyesi açıklaması - 5

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ YAPILIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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