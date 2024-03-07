Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan Ramazan Bayramı ikramiyesi açıklaması
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler emekli ikramiyesi tutarı ve ödemelerine çevrilmişti. 2024 emekli ikramiyesine yapılacak zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Tarih sorularına yanıt ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, yılın ilk emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilere yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye yatırılıyor. 2024 yılının ilk ikramiyesini almaya hazırlanan vatandaşlar, tarih ve tutarı merak ediyor.