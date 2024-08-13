Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Emekli vatandaşlar için devlete ait çeşitli kurumlarda uygulanan indirimler ve kampanyalar devam ediyor. Emekliler; indirimli tren bileti, ücretsiz KYK yurdu, PTTCell paketleri gibi çeşitli alanlarda, indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Peki, emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
81 ilde emeklilere özel birçok alanda indirim anlaşması sağlandı. 5 bin 500 üzerinde yerel firmayla indirim anlaşması yapıldı. Emekliler; indirimli tren bileti, ücretsiz KYK yurdu, PTTCell paketleri gibi çeşitli alanlarda, indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Peki, emekli indirimi nerelerde geçerli?