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Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?

Emekli vatandaşlar için devlete ait çeşitli kurumlarda uygulanan indirimler ve kampanyalar devam ediyor. Emekliler; indirimli tren bileti, ücretsiz KYK yurdu, PTTCell paketleri gibi çeşitli alanlarda, indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Peki, emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?

Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli? - 1

81 ilde emeklilere özel birçok alanda indirim anlaşması sağlandı. 5 bin 500 üzerinde yerel firmayla indirim anlaşması yapıldı. Emekliler; indirimli tren bileti, ücretsiz KYK yurdu, PTTCell paketleri gibi çeşitli alanlarda, indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Peki, emekli indirimi nerelerde geçerli?

NTVPARA HABERLERİ

Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli? - 2

TCDD İNDİRİMİ

TCDD'de, emekli vatandaşlar, 31.12.2024 tarihine kadar YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim hakkına sahip. TCDD tarafından yapılan açıklamada; " "Türkiye Yüzyılı Emektarları" projesine katkı sağlamak üzere tüm emeklilerimiz için 31.12.2024 tarihine kadar YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerimizde uygulanmaktadır.

İndirime esas tarifelerden faydalanan tüm yolcularımız için indirme esas kurum kimliğinin gösterilmesi zorunludur, aksi halde indirim geçersiz sayılır, aradaki fark tahsil edilir.

Emekli indirimi kapsamında; SGK tarafından düzenlenen Emekli Kimlik Kartı, bu kartın bulunmaması halinde E-Devlet üzerinde alınmış ve emekli olduğunu kanıtlayan belgelerde indirime esas belge olarak kabul edilmektedir." denildi.

Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli? - 3

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeklilerin, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğine (SİSAY) bağlı sinema salonlarında yüzde 30 indirimden faydalanabileceklerini duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından "Emeklilerimize güzel bir haber" mesajıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SİSAY ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında gün boyu yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz."

Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli? - 4

PTTCELL İNDİRİMİ

PTTCell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. Paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunulacağı kaydedildi. Benzer şekilde PTT Kargo da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, PTT şubelerine giderek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.

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