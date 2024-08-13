Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?

TCDD İNDİRİMİ

TCDD'de, emekli vatandaşlar, 31.12.2024 tarihine kadar YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim hakkına sahip. TCDD tarafından yapılan açıklamada; " "Türkiye Yüzyılı Emektarları" projesine katkı sağlamak üzere tüm emeklilerimiz için 31.12.2024 tarihine kadar YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerimizde uygulanmaktadır.



İndirime esas tarifelerden faydalanan tüm yolcularımız için indirme esas kurum kimliğinin gösterilmesi zorunludur, aksi halde indirim geçersiz sayılır, aradaki fark tahsil edilir.



Emekli indirimi kapsamında; SGK tarafından düzenlenen Emekli Kimlik Kartı, bu kartın bulunmaması halinde E-Devlet üzerinde alınmış ve emekli olduğunu kanıtlayan belgelerde indirime esas belge olarak kabul edilmektedir." denildi.