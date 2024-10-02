Emekli maaş farkı kapatılacak mı? İşte masadaki formüller
Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi. Ekonomi yönetimi çalışmalarını hızlandırırken, alternatif çözümler üzerinde durulduğu belirtiliyor. Düzenlemenin ekim ayı içinde netleşmesi bekleniyor. İşte emekli aylıklarındaki farkın giderilmesi için masadaki formüller...
Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi.
2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 34 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor.