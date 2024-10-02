Emekli maaş farkı kapatılacak mı? İşte masadaki formüller

Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi. Ekonomi yönetimi çalışmalarını hızlandırırken, alternatif çözümler üzerinde durulduğu belirtiliyor. Düzenlemenin ekim ayı içinde netleşmesi bekleniyor. İşte emekli aylıklarındaki farkın giderilmesi için masadaki formüller...

Emekli maaş farkı kapatılacak mı? İşte masadaki formüller - 1

Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi.

2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 34 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Emekli maaş farkı kapatılacak mı? İşte masadaki formüller - 2

Emekli aylıklarındaki fark nedeniyle özel sektör işçileri için 31 Aralık 2024 tarihine kadar, kamu işçileri için ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik başvurusu yapmanın 2025 yılına kıyasla daha avantajlı olduğu belirtiliyor.

Emekli maaş farkı kapatılacak mı? İşte masadaki formüller - 3

Emekli aylıkları arasındaki fark ile ilgili bakanlıklar arasında görüşmeler başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz." dedi.

Çalışmanın ekim ayı içerisinde somutlaştırılması ve daha sonra TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Emekli maaş farkı kapatılacak mı? İşte masadaki formüller - 4

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre çalışmaya ilişkin alternatif çalışmalar yürütülüyor.

Bu formüller arasında prim ve gün sayılarındaki değişiklik, seyyanen zam ve güncelleme katsayısında düzenleme bulunuyor.

Emekli maaş farkı kapatılacak mı? İşte masadaki formüller - 5

Öne çıkan formülün güncelleme katsayısına yönelik olduğu ifade edilirken, bu yönde bir düzenleme yapılması halinde 2024 güncelleme katsayısı 1.4255 yerine, 1.8616 olarak değiştirilecek.

Düzenlemenin bütçeye getireceği maliyet üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor.

Emekli maaş farkı kapatılacak mı? İşte masadaki formüller - 6

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIR?

Maaş farkları, güncelleme katsayısı yöntemiyle hesaplanıyor.

Güncelleme katsayısı her yılın aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan tüketici enflasyonu ile büyüme hızının yüzde 30’unun toplamına tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunuyor.

Emekli maaş farkı kapatılacak mı? İşte masadaki formüller - 7

Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda maaş farkları arasında belirgin farklılıklar ortaya çıkıyor.

2024 yılı güncelleme katsayısı 1,8616 olarak hesaplanırken, 2025 yılında katsayının 1.4255 olması bekleniyor.

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