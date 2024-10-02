Emekli maaş farkı kapatılacak mı? İşte masadaki formüller

Emekli aylıkları arasındaki fark ile ilgili bakanlıklar arasında görüşmeler başladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz." dedi.



Çalışmanın ekim ayı içerisinde somutlaştırılması ve daha sonra TBMM'ye sunulması bekleniyor.