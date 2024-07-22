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Emekli maaş farkı ödeme günleri 2024: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu

Zamlı emekli maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. En düşük emekli aylığının arttırılmasıyla ilgili talebin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gözler maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından zamlı emekli maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, zamlı maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2024: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu - 1

Zamlı emekli maaş farklarının ödeneceği tarih, SGK tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu. Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları için tarih açıklandı. Peki, zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak?

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Emekli maaş farkı ödeme günleri 2024: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2024: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu - 3

ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından zamlı maaş farklarının yatırılağı tarih belli oldu.

Buna göre; emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2024: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu - 4

SGK EMEKLİ MAAŞ FARKI DUYURUSU

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecek.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2024: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu - 5

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2024: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2024: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu - 7

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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