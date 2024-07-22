Emekli maaş farkı ödeme günleri 2024: Zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? SGK duyurdu
Zamlı emekli maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. En düşük emekli aylığının arttırılmasıyla ilgili talebin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gözler maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından zamlı emekli maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, zamlı maaş farkları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaş farklarının ödeneceği tarih, SGK tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu. Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları için tarih açıklandı. Peki, zamlı emekli maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak?