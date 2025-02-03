Emekli maaş farkı ödeme günleri 2025: Emekli maaş farkları (4A-4B) ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin açıklama yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, düzenlemenin 2025 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını belirterek, "Teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde herhangi bir hak kaybının söz konusu olmaması ve 2025 Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülmekte." dedi.



Buna göre; En düşük emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından emekli maaş farkı ödemelerinin şubat ayının ilk haftalarında yapılması bekleniyor.