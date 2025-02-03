Emekli maaş farkı ödeme günleri 2025: Emekli maaş farkları (4A-4B) ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Emekli maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bekleyişi sürüyor. Emekli Sandığı maaş farklarının ödenmesinin ardından gözler sigorta kapsamı 4A-4B olan emeklilere çevrildi. En düşük emekli maaşı artışının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesiyle birlikte ise tüm gözler en düşük emekli maaş farkı olan 1969 TL'nin yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2025: Emekli maaş farkları (4A-4B) ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? - 1

2025 ocak dönemi emekli maaşı zamlarının belli olması ve en düşük emekli maaşlarında artışa gidilmesiyle birlikte gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşının 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesiyle birlikte 1969 TL maaş farkı alacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı farkı 1969 TL yattı mı?

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Emekli maaş farkı ödeme günleri 2025: Emekli maaş farkları (4A-4B) ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? - 2

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin açıklama yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, düzenlemenin 2025 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını belirterek, "Teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde herhangi bir hak kaybının söz konusu olmaması ve 2025 Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülmekte." dedi.

Buna göre; En düşük emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından emekli maaş farkı ödemelerinin şubat ayının ilk haftalarında yapılması bekleniyor.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2025: Emekli maaş farkları (4A-4B) ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? - 3

MAAŞ FARKLARI 17 ŞUBAT İTİBARIYLA YATABİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her ayın 17-28'i arasında alıyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli maaşını en düşük tutardan alan emeklilere ocak ayı maaş farkı şubat maaşına eklenerek ödenebilir.

14 bin 469 TL şubat ayı en düşük maaş tutarının üzerine 1969 TL ocak ayı maaş farkı ödenerek toplamda 16 bin 438 lira maaş ödenebilir.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2025: Emekli maaş farkları (4A-4B) ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14 bin 469 TL ile 12 bin 500 TL arasındaki fark olan 1969 TL tutarında ek ödeme alacak.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2025: Emekli maaş farkları (4A-4B) ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? - 5

GÖZLER RESMİ GAZETE'YE ÇEVRİLDİ

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Bu karar TBMM'de yapılan düzenleme ile kabul edildi ve gözler Resmi Gazete'ye çevrildi.

Emekli maaşını en düşük tutar üzerinden alan emeklilere eski tutar olan 12 bin 500 TL ödenmeye devam ediyor.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından aradaki 1969 TL'lik fark ödemesinin şubat ayı içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2025: Emekli maaş farkları (4A-4B) ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? - 6

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.

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