Emekli maaş farkı ödeme günleri 2025: Emekli maaş farkları (4A-4B) ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Emekli maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bekleyişi sürüyor. Emekli Sandığı maaş farklarının ödenmesinin ardından gözler sigorta kapsamı 4A-4B olan emeklilere çevrildi. En düşük emekli maaşı artışının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesiyle birlikte ise tüm gözler en düşük emekli maaş farkı olan 1969 TL'nin yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? En düşük emekli maaşı farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
2025 ocak dönemi emekli maaşı zamlarının belli olması ve en düşük emekli maaşlarında artışa gidilmesiyle birlikte gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşının 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesiyle birlikte 1969 TL maaş farkı alacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı farkı 1969 TL yattı mı?