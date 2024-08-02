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Emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? SGK-Bağkur ve Emekli Sandığı maaş farkı ödeme tarihi

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Temmuz aylıklarına ek 2 bin 500 liralık fark ödemesinin de tarihi belli oldu. Bu gelişmenin ardından da tarih araştırmaları başladı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? SGK-Bağkur ve Emekli Sandığı maaş farkı ödeme tarihi - 1

10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz’dan itibaren geçerli. Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere 2 bin 500 liralık fark yatırılacak.

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Emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? SGK-Bağkur ve Emekli Sandığı maaş farkı ödeme tarihi - 2

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? SGK-Bağkur ve Emekli Sandığı maaş farkı ödeme tarihi - 3

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?


Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, emekli olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını kolayca hesaplayabiliyor.

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