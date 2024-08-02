Emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? SGK-Bağkur ve Emekli Sandığı maaş farkı ödeme tarihi
En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Temmuz aylıklarına ek 2 bin 500 liralık fark ödemesinin de tarihi belli oldu. Bu gelişmenin ardından da tarih araştırmaları başladı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?
10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz’dan itibaren geçerli. Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere 2 bin 500 liralık fark yatırılacak.