Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Temmuz 2024 emekli maaş farkı ödemesi

ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.



Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.



Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.