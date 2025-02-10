Emekli maaş farkları yattı mı? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? (Şubat ayı emekli maaşı ödeme günleri)

2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için emeklilere uygulanacak zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Yapılan zam, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflerken, maaş düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.