Emekli maaş farkları yattı mı? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? (Şubat ayı emekli maaşı ödeme günleri)

Ocak 2025 itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zam sonrası, maaş farklarının ödeme tarihleri merak konusu oldu. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilirken, ilgili düzenleme Meclis onayından geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, maaş farkı ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları yattı mı? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? (Şubat ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 1

2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için emeklilere uygulanacak zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Yapılan zam, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflerken, maaş düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

NTVPARA HABERLERİ

Emekli maaş farkları yattı mı? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? (Şubat ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 2

EMEKLİLERE NE KADAR FARK YATACAK?

Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak. Bu gelişme, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendirirken, yeni maaşların ve maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı da merak konusu oldu.

Emekli maaş farkları yattı mı? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? (Şubat ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 3

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

SK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025’e ait maaş farklarını şubat maaşı ile birlikte alması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında ödenecek. Ocak ayına ait 1.969 TL tutarındaki maaş farkının da şubat maaşı ile yatması bekleniyor.

Emekli maaş farkları yattı mı? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? (Şubat ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 4

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaş farkları yattı mı? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? (Şubat ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 5

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli maaş farkları yattı mı? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? (Şubat ayı emekli maaşı ödeme günleri) - 6

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

DAHA FAZLA GÖSTER