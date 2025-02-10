Emekli maaş farkları yattı mı? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak? (Şubat ayı emekli maaşı ödeme günleri)
Ocak 2025 itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zam sonrası, maaş farklarının ödeme tarihleri merak konusu oldu. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilirken, ilgili düzenleme Meclis onayından geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, maaş farkı ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-kur emekli zam farkları ne zaman yatacak?
2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için emeklilere uygulanacak zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Yapılan zam, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflerken, maaş düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.