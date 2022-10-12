Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2022: Hangi banka, ne kadar emekli maaş promosyonu ödüyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli maaşı banka promosyonlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan protokolün 01.11.2022 tarihinde güncelleneceği ve yeniden protokol imzalanacağı bildirildi.
Güncellenecek protokole göre; emekli maaşı ve promosyon miktarları şöyle:
- 3500 liraya kadar emekli maaşına 3000 lira
- 3500 ile 7500 lira arası olanlara 3500 lira
- 7500– 10.000 lira arası olanlara 4500
- 10.000 liradan fazla olanlara 5000 lira
Açıklamada, "Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir" denildi.
Belirlenen tutarların asgari tutarlar olduğu kaydedilen açıklamada, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceği belirtildi.
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor.
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.
Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle:
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL’ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara, 500 TL SGK promosyon tutarı, 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 4 bin 650 TL,
Maaşı aralığı 1500 TL - 2499 TL olanlara, 625 TL SGK promosyon tutarı, 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 5800 TL,
Maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara, 750 TL SGK promosyon tutarı, 6.250 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 7000 TL.
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.
Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL; 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor.
Garanti Bankası, maaşını taşıyanlara 6000 lira nakit promosyona ek 1500 lira bonus veriyor.
Halkbank, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi veriyor.
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda 1250 TL’ye varan promosyon kazanıyor.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 1500 TL’ye kadar ise 4.650 TL, 1500 TL-2500 TL (2500 TL hariç) arası ise 5.800 TL, 2500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon alınabiliyor.
İş Bankası, maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara 5000; maaş aralığı 1500 - 2499 TL olanlara 6250 TL ve maaş aralığı 2500 TL ve üzeri olanlara 7500 lira tutarında promosyonu 3 yıllığına veriyor.
Bir aylık mekli maaşı tutarı 1500 TL’ye (1500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1500 - 2500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ile alanlara, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.
1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3000 TL
1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5000 TL
2500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7500 TL promosyon
Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.
Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlar 1425 lira, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 1600 lira, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1750 TL promosyon alabiliyor.
QNB Finansbank, 5000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3500 lira, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 4250 lira, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 5000 lira promosyon veriliyor.
Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyanlara 2000 TL’ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1499 TL’ye kadar maaş alanlara 1500 TL, 1500 TL-2499 TL aralığında maaş alanlara 1750 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.