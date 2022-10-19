Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2022: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli maaşı banka promosyonlarına ilişkin bir açıklama geldi.
Açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan protokolün 01.11.2022 tarihinde güncelleneceği ve yeniden protokol imzalanacağı bildirildi.
Güncellenecek protokole göre; emekli maaşı ve promosyon miktarları şöyle:
- 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira
- 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira
- 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500
- 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira
Açıklamada, "Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir" denildi.
Belirlenen tutarların asgari tutarlar olduğu kaydedilen açıklamada, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceği belirtildi.
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor.
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.
Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle:
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
Maaşa göre 4 bin 650, 5 bin 800, 7 bin 000 lira promosyon ödüyor.
Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.
Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.
Bir aylık net gelir bin 499 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL; bin 500 TL 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL; 2 bin 500 TL'nin üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon ödeniyor.
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
Maaşa göre 4 bin, 5 bin, 6 bin lira veriyor.
1-31 Ekim arasında ilk defa kredi kartı başvurusu onaylananlar bununla 30 Kasım'a kadar 500 lira harcama yapmaları ve en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanabiliyor.
İnternet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.
Halkbank, bin 500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi veriyor.
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5 bin TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda bin 250 TL’ye varan promosyon kazanıyor.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı bin 500 TL’ye kadar ise 4 bin 650 TL, b,n 500 TL 2 bin 500 TL (2 bin 500 TL hariç) arası ise 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri ise 7 bin 000 TL nakit promosyon alınabiliyor.
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
Emekli maaşı tutarına göre 5 bin, 6 bin 250, 7 bin 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.
Emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor.
Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.
Bir aylık mekli maaşı tutarı bin 500 TL’ye (bin 500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, bin 500 2 bin 500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
3 bin 500 TL altında emekli aylığı alanlara 3 bin TL
3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 TL,
7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 TL,
10 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin TL tutarında olmak üzere promosyon ödemesi yapılacak.
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
Emekli maaşına göre 3 bin, 5 bin, 7 bin lira veriyor.
Emekli yakınını getirenlere de her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor.
Kredi kartı ile yapılacak toplamda 3.000 lira ve üzeri harcamaya 300 lira bonus kazanma imkanı sunuyor.
Maaş yatmadan 3 gün önce bin liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor. Kiralık kasa hizmetinden yüzde 50 indirimle yararlanma, şubede işlem önceliği, internet ve mobil şubede ücretsiz havale-EFT gibi imkanlar da var.
Denizbank Ekim ayında emekli promosyon kampanyasına bir güncelleme yapmadı.
Emeklilere maaşa göre 675, 850, bin lira promosyon ödüyor.
1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre bin 425, bin 600, bin 750 lira alabiliyor.
Kampanya yıl sonuna kadar devam ediyor.
Emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.
QNB Finansbank, 5 bin TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor.
Aylık bin 499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 lira, aylık bin 500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 lira, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin lira promosyon veriliyor.
Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyanlara 2 bin TL’ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, bin 499 TL’ye kadar maaş alanlara bin 500 TL, bin 500 TL-2 bin 499 TL aralığında maaş alanlara bin 750 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2 bin TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.