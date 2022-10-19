Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2022: Hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.

Maaşa göre 4 bin, 5 bin, 6 bin lira veriyor.

1-31 Ekim arasında ilk defa kredi kartı başvurusu onaylananlar bununla 30 Kasım'a kadar 500 lira harcama yapmaları ve en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanabiliyor.

İnternet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.