Emekli maaşı ne kadar oldu? (Bağkur -SSK) En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? (Kök maaş hesaplama)
Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı. Böylece milyonlarca emekliye yapılacak zam oranı belli oldu. Emeklilerin maaş zamları kök maaş üzerinden uygulanıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? (Bağkur -SSK) En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?Kök maaş hesabı nasıl yapılıyor?
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 16 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak.