Emekli maaşına ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AK PARTİ KURMAYLARI TOPLANACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi.

AK Parti, kanun tekliflerine ilişkin genel bilgilendirme için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi.

Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında düzenlenen toplantıda, temmuz ayı boyunca Meclis'te görüşülecek kanun teklifleri hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir çalışma yaptığını belirtti.

Çalışmalar tamamlandığında etki analizleriyle beraber değerlendirme yapacaklarını anlatan Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını belirten Güler, emeklilik sistemini belirleyenin ödenen prim miktarı, kaç yıl ödendiği ve yaş olduğunu vurguladı. Güler, "Arkadaşlar diyor ya 'AB ülkelerinde böyle bir asgari ücret, emekli maaşı yok.' Peki hangi AB ülkesinde 42 yaşında emekli var?" diye konuştu.