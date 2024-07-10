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Emekli maaşına ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerinin zamlı maaşları gelecek hafta hesapları yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak. Edinilen bilgiye göre AK Parti kurmayları, emekli aylığında yeni düzenleme için toplantı yapacak. Peki, emekli maaşına ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşına ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - 1


SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var. Bundan dolayı yeni bir ek zam gündemde.

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Emekli maaşına ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - 2

AK PARTİ KURMAYLARI TOPLANACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi.

AK Parti, kanun tekliflerine ilişkin genel bilgilendirme için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi.

Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında düzenlenen toplantıda, temmuz ayı boyunca Meclis'te görüşülecek kanun teklifleri hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir çalışma yaptığını belirtti.

Çalışmalar tamamlandığında etki analizleriyle beraber değerlendirme yapacaklarını anlatan Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını belirten Güler, emeklilik sistemini belirleyenin ödenen prim miktarı, kaç yıl ödendiği ve yaş olduğunu vurguladı. Güler, "Arkadaşlar diyor ya 'AB ülkelerinde böyle bir asgari ücret, emekli maaşı yok.' Peki hangi AB ülkesinde 42 yaşında emekli var?" diye konuştu.

Emekli maaşına ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - 3

EK ZAM DÜZENLEMESİ


Yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak. Yaklaşık 1,8 milyon emekli temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.

Kurmayları çalışmaya son şeklini verdikten sonra düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.

Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

Bu rakam Meclis'teki çalışmalar sırasında netleşecek.

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