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Emekli maaşlarına ek zam gündemde: En düşük emekli maaşı (Bağkur -SSK)
ne kadar olacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak?

Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı. Böylece milyonlarca emekliye yapılacak zam oranı belli oldu. Ancak kök maaşı 8 bin TL'nin altında olanlar maaş zammına rağmen 10 bin lira alacak. AK Parti tarafından en düşük emekli maaşı için harekete geçildi. Kulislere göre, en düşük emekli maaşına zam için konuşulan rakam belli oldu. Peki,en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş hesabı nasıl yapılır?

Emekli maaşlarına ek zam gündemde: En düşük emekli maaşı (Bağkur -SSK) ne kadar olacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? - 1

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 16 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak.

NTVPARA HABERLERİ

Emekli maaşlarına ek zam gündemde: En düşük emekli maaşı (Bağkur -SSK) ne kadar olacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? - 2

Emeklilerin maaş zamları kök maaş üzerinden uygulanıyor. "En düşük emekli aylığı" 2024 ocak ayından bu yana 10 bin TL olarak yatırılıyor. Kök maaşı 8 bin lira olan bir emekli yasa gereği 10 bin lira aylık oluyor. Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin lira olacak.

Emekli maaşlarına ek zam gündemde: En düşük emekli maaşı (Bağkur -SSK) ne kadar olacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? - 3

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin TL'nin altında kalacak olan emekliler var. Bunların durumunun ne olacağı konusunda sorular gündemdeyken, yeni düzenleme için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Düzenleme yapılırsa 1.8 milyon kişinin maaşı yeniden belirlenecek.

Emekli maaşlarına ek zam gündemde: En düşük emekli maaşı (Bağkur -SSK) ne kadar olacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? - 4

Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

Emekli maaşlarına ek zam gündemde: En düşük emekli maaşı (Bağkur -SSK) ne kadar olacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? - 5

KÖK MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

 Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını e-Devlet üzerinden birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.

SSK emeklilerinin e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kur emeklileri ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

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