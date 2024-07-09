Emekli maaşlarına ek zam gündemde: En düşük emekli maaşı (Bağkur -SSK)
ne kadar olacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak?
Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı. Böylece milyonlarca emekliye yapılacak zam oranı belli oldu. Ancak kök maaşı 8 bin TL'nin altında olanlar maaş zammına rağmen 10 bin lira alacak. AK Parti tarafından en düşük emekli maaşı için harekete geçildi. Kulislere göre, en düşük emekli maaşına zam için konuşulan rakam belli oldu. Peki,en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş hesabı nasıl yapılır?
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 16 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak.