Emeklilerin maaş zamları kök maaş üzerinden uygulanıyor. "En düşük emekli aylığı" 2024 ocak ayından bu yana 10 bin TL olarak yatırılıyor. Kök maaşı 8 bin lira olan bir emekli yasa gereği 10 bin lira aylık oluyor. Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin lira olacak.