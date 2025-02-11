Emekli promosyon 2025 tutarları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
2025'in başlarında maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için yeni promosyon fırsatları sunuluyor. Şubat itibariyle, yeni müşteri kazanmayı hedefleyen bankalar, cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Hem kamu bankaları hem de özel sektör bankaları, emeklilere özel avantajlı kampanyalar hazırlayarak daha fazla müşteri çekmeye çalışıyor. Promosyon ödemeleri ise 27 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
2025 yılı itibarıyla, emeklilere yönelik teşvik paketlerinde güncellemelere gidildi. Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti. Bu yıl kamu bankaları, emekli müşterilerine 12 bin TL’ye kadar destek sağlarken, özel bankalar bu rakamı 27 bin TL’ye kadar çıkarmayı başarıyor. Bankalar arasındaki rekabet giderek kızışırken, emekliler de bu fırsatları yakalamak için dikkatli adımlar atmalı.