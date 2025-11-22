Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi

22.11.2025 09:25

Burak Taşçı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş promosyonları verilmeye devam ediyor. En yüksek maaş promosyonu veren bankalar belli oldu.

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı

Emeklilerin takip ettiği zam oranlarından sonra en fazla promosyonlar geliyor. Bankaların emekli olanlar vereceği promosyonlar önem kazanıyor.

 

Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini artırırken, kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir yaratıyor.

 

Emekliler ise promosyonlarını alarak ihtiyaçlarını gideriyor.

BANKALAR NE KADAR PROMOSYON VERİYOR? 1
Anadolu Ajansı

BANKALAR NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankalar iki çeşit promosyon veriyor. Düz promosyon ve kredi ve kredi kartı kullanılması, fatura talimatı verilmesi gibi hallerde ek promosyonlar sunuyor.

BANKA BANKA PROMOSYONLAR 2
Anadolu Ajansı

BANKA BANKA PROMOSYONLAR

Halkbank 12 bin lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 3
Anadolu Ajansı

Ziraat Bankası 12 bin lira

 

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 4
Anadolu Ajansı

Vakıfbank 12 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 5
Anadolu Ajansı

TEB 12 bin lira, ek promosyonla 21 bin lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 6
Anadolu Ajansı

Türkiye Finans 12 bin lira, ek promosyonla 27 bin lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 7
Anadolu Ajansı

Denizbank 12 bin lira, ek promosyonla 27 bin lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 8
Anadolu Ajansı

Akbank 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira

 

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 9
Anadolu Ajansı

İş Bankası 15 bin lira, ek promosyonla 24 bin lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 10
Anadolu Ajansı

ING Bank 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 11
Anadolu Ajansı

Garanti BBVA 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 12
Anadolu Ajansı

Yapı Kredi 15 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 13
Anadolu Ajansı

Kuveyt Türk 24 bin lira, ek promosyonla 27 bin 500 lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 14
Anadolu Ajansı

Albaraka Türk 15 bin 600 lira, ek promosyonla 19 bin lira

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi 15
Anadolu Ajansı

QNB 20 bin lira, ek promosyonla 31 bin lira