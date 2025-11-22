Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? 31 bin liraya yükseldi
22.11.2025 09:25
Burak Taşçı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş promosyonları verilmeye devam ediyor. En yüksek maaş promosyonu veren bankalar belli oldu.
Emeklilerin takip ettiği zam oranlarından sonra en fazla promosyonlar geliyor. Bankaların emekli olanlar vereceği promosyonlar önem kazanıyor.
Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini artırırken, kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir yaratıyor.
Emekliler ise promosyonlarını alarak ihtiyaçlarını gideriyor.
BANKALAR NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Bankalar iki çeşit promosyon veriyor. Düz promosyon ve kredi ve kredi kartı kullanılması, fatura talimatı verilmesi gibi hallerde ek promosyonlar sunuyor.
BANKA BANKA PROMOSYONLAR
Halkbank 12 bin lira
Ziraat Bankası 12 bin lira
Vakıfbank 12 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira
TEB 12 bin lira, ek promosyonla 21 bin lira
Türkiye Finans 12 bin lira, ek promosyonla 27 bin lira
Denizbank 12 bin lira, ek promosyonla 27 bin lira
Akbank 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira
İş Bankası 15 bin lira, ek promosyonla 24 bin lira
ING Bank 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira
Garanti BBVA 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira
Yapı Kredi 15 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira
Kuveyt Türk 24 bin lira, ek promosyonla 27 bin 500 lira
Albaraka Türk 15 bin 600 lira, ek promosyonla 19 bin lira