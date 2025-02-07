Emekli promosyonu sorgulama ekranı 2025: Emekliye en yüksek hangi banka promosyon veriyor? Promosyon tutarı 27 bin liraya yükseldi
Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar güncellendi. 2025 şubat ayına girilmesiyle birlikte en yüksek promosyon veren bankalar emeklilerin gündeminde yer almaya başladı. Yeni emekli olmaya hak kazanmış ya da emekli maaşını başka banka taşıyarak taahhüt yapacak olan kişiler, bankalar tarafından güncellenen emekli promosyonlarını merak ediyor. Bazı özel bankalarda promosyon tutarı ek fırsatlarla birlikte 27 bin liraya kadar yükseldi. Emekliler ise en avantajlı promosyon seçeneklerini belirlemek için araştırmalara başladı. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor?
Emekli banka promosyon ücretleri şubat ayı itibarıyla güncellendi. Yeni emekli olan veya emekli maaşlarını yeni bir bankaya taşımak için güncel promosyonlara göz atan emekliler, özel ve kamu bankalarının ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor. 2025 şubat ayına girilmesiyle birlikte, bankalar tarafından güncellenen promosyon tutarları ile birlikte 27 bin liraya varan promosyon fırsatı oluştu. Peki, emekliye en yüksek hangi banka promosyon veriyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?