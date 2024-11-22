Emekli promosyonunda bankalarda yarış kızıştı! Emeklilere 24 bin liraya varan promosyon fırsatı (Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?)

İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 20.000 TL’ye varan nakit promosyon.



SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,



10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,



10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,



15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,



20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.