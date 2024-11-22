Emekli promosyonunda bankalarda yarış kızıştı! Emeklilere 24 bin liraya varan promosyon fırsatı (Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?)
Emekli promosyonlarında bankalarda yarış yıl sonuna doğru kızışmaya başladı. Yeni emekli, emekli olmaya hak kazanacak olan ve emekli maaşını farklı bankalara taşımak isteyen vatandaşlar için bankalarda cazip promosyon fırsatları yer alıyor. Bankalarla olan taahhüt süresi sona eren vatandaşlar, güncel emekli promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru kabul etmeye başladı. Bankalar belirledikleri yeni promosyon tutarlarıyla emeklilere 24 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Peki, 2024 kasım ayı itibarıyla hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri.
Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından sorgulanıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar promosyon fırsatları devam ederken, özel bankalardaki promosyon ücretleri 20 bin liraya ulaştı. Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel ise 24 bin liraya varan ödeme imkanı doğdu. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?