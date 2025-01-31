Emekli promosyonunda pazarlık haftası: İşte masadaki rakamlar
Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankaların emekli promosyonu için pazarlığı başlıyor. 2025 yılında promosyon tutarlarının kamu bankalarında 12-18 bin lira aralığına yükselmesi bekleniyor. Özel bankalarda da yüzde 50'ye varan artışlar öngörülüyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 19 banka arasında yapılan promosyon anlaşmasına ilişkin görüşmeler şubat ayının ilk haftasında başlıyor.
SGK ile bankalar arasında yapılacak protokol kapsamında mart ayında promosyon tutarlarının artırılması bekleniyor.