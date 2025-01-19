Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 2025 memur maaş farkı ödeme tarihinde

2025 yılı ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, maaş farklarının ödenme tarihleri merak ediliyor. Ocak ayının ilk 14 gününe ait maaş farkı ödemeleri belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak, maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu mu?