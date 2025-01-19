Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 2025 memur maaş farkı ödeme tarihinde
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 ocak ayı maaş zammı belli oldu. Zamlı maaş ödeme tarihlerinin duyurulması ardından maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?
Asgari ücret ve memur maaş zamlarının açıklanmasının ardından, 2025 yılı emekli maaşları da netleşti. Bu yılın Ocak-Haziran dönemi için emeklilere toplamda %15,75 oranında zam yapıldı.