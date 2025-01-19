Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 2025 memur maaş farkı ödeme tarihinde

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 ocak ayı maaş zammı belli oldu. Zamlı maaş ödeme tarihlerinin duyurulması ardından maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 2025 memur maaş farkı ödeme tarihinde - 1

Asgari ücret ve memur maaş zamlarının açıklanmasının ardından, 2025 yılı emekli maaşları da netleşti. Bu yılın Ocak-Haziran dönemi için emeklilere toplamda %15,75 oranında zam yapıldı.

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Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 2025 memur maaş farkı ödeme tarihinde - 2

2025 yılı ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, maaş farklarının ödenme tarihleri merak ediliyor. Ocak ayının ilk 14 gününe ait maaş farkı ödemeleri belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak, maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu mu?

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 2025 memur maaş farkı ödeme tarihinde - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 2025 memur maaş farkı ödeme tarihinde - 4

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranının belli olması ardından zamlı maaşların ödeme tarihleri de duyuruldu. 

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçecek.

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 2025 memur maaş farkı ödeme tarihinde - 5

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACA?

Maaş düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

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