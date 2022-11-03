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Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 zam oranları)

Memur ve emeklilerin zam oranı netleşmeye başladı. TÜİK'in ekim ayı enflasyon oranını açıklamasıyla yeni yılda geçerli olacak zam oranlarıyla ilgili dört aylık rakamlar belli oldu. Kesin zam oranı kasım ve aralık verileriyle netleşecek. Dört aylık verilerle memur ve emekli zammına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 zam oranları) - 1

Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda geçerli olacak zamları merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken zam oranlarına ilişkin rakamlar netleşmeye başladı.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 zam oranları) - 2

Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 zam oranları) - 3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ekim ayında yüzde 3,54 artarken, yıllık bazda artış yüzde 85,51'i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde enflasyon yüzde 10,84 olarak gerçekleşti. HABERE GİT

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 zam oranları) - 4

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11,84 olacak. Son iki aylık veriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 zam oranları) - 5

SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekliler için dört aylık verilere göre şimdiden yüzde 10,84'lük zam imkanı oluştu. Kasım ve aralık verileriyle birlikte emeklilerin kesin zam oranı netleşecek.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 zam oranları) - 6

KASIM VE ARALIK VERİLERİ ÖNEMLİ

Kasım enflasyonu 5 Aralık, Aralık enflasyonu ise 3 Ocak'ta açıklanacak. Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranları bu tarihlerde açıklanan rakamların sonunda belli olacak.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 zam oranları) - 7

Bu rakamların üzerinde bir refah payı düzeltmesi olup olmayacağı ise belirsiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  yılbaşında refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacaklarını açıklamıştı.

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