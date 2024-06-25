Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon tahminleri 2 farklı orana işaret ediyor
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı temmuzun ilk haftasında netleşecek. Haziran enflasyonuna ilişkin farklı tahminler bulunuyor. Peki, haziran ayında enflasyonun kaça yükselmesi bekleniyor? İşte memur ve emeklinin zam oranı için muhtemel oranlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü haziran ayı enflasyonuna çevrildi.
Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
Bu arada haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminler de açıklanmaya başladı.
Emekli ve memur maaşlarının zam oranı 6 aylık enflasyona göre belli oluyor.