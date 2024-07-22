Memur ve emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak, maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

2024 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emekli maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam aldı. Zam oranı ardından enflasyon farkından doğan rakamın yatacağı tarih merak konusu oldu. Maaşlar her ayın 15'inden itibaren işlediği için emekli, memur ve memur emeklisinin maaşlarının hesaplarına 14 günlük fark ücreti yansıtılacak. Peki, tarih belli oldu mu? Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak?