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Memur ve emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak, maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

Emekli ve memur zammının belli olması ardından gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Her yıl maaşlarına iki kez zam yapılan memur ve memur emeklisi, 14 günlük maaş farkının yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, memur ve emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak, maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu?

Memur ve emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak, maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri - 1

2024 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emekli maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam aldı. Zam oranı ardından enflasyon farkından doğan rakamın yatacağı tarih merak konusu oldu. Maaşlar her ayın 15'inden itibaren işlediği için emekli, memur ve memur emeklisinin maaşlarının hesaplarına 14 günlük fark ücreti yansıtılacak. Peki, tarih belli oldu mu? Zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak?

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Memur ve emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak, maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri - 2

En düşük emekli maaşına yapılan düzenleme nedeniyle maaş ödeme tarihleriyle ilgili net bir açıklama yapılmadı. 10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam netleşti.

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

Memur ve emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak, maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri - 3

ZAMLI MAAŞLAR VE FARKLAR NE ZAMAN YATAR?

En düşük emekli maaşına düzenlemenin yetişmemesi halinde fark ödemesi gelecek ay hesaplara yatırılacak. Emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

Memur ve emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak, maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri - 4

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Memur ve emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak, maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri - 5

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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