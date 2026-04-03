Emekli zam oranı belli oldu

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için de yüzde 1,94 zammı hak eden emekliler böylece üç ayda yüzde 10,03 zam almış oldu. Tam zam oranı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.