Emekli zam oranı belli oldu
03.04.2026 10:06
Burak Taşçı
Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Mart ayı enflasyon verisiyle birlikte üç aylık zam oranı belli oldu.
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayında enflasyon aylık 1,94, yıllık yüzde 30,87 oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNEMLİ
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.
NE KADAR ZAM ALACAKLAR?
Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için de yüzde 1,94 zammı hak eden emekliler böylece üç ayda yüzde 10,03 zam almış oldu. Tam zam oranı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.