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Emekli zammında kritik gün! İşte masadaki rakam (En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?)

En düşük emekli maaşının kaç lira olacağı netleşiyor. Kritik gün bugün. Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşının 12 bin lira olması planlanıyor.

Emekli zammında kritik gün! İşte masadaki rakam (En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?) - 1

10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam büyük oranda netleşti. 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zamla alacak.

Ancak herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde bu 3.8 milyon emekliden 1 milyon 780 bini 10 bin lira almaya devam edecek.

Yani fiilen temmuz dönemini zamsız olarak geçirecek.

NTVPARA HABERLERİ

Emekli zammında kritik gün! İşte masadaki rakam (En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?) - 2

Bu sorunun aşılması için ekonomi yönetimi bir çalışma başlatmıştı.

AK Parti Meclis Grubu ve ekonomi yönetimiyle genel merkez yönetiminin de yer aldığı çalışmayı 8 Temmuz'da duyurmuştuk...

Edindiğimiz bilgilere göre, o çalışma tamamlandı.

Emekli zammında kritik gün! İşte masadaki rakam (En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?) - 3

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, son kararını bugün açıklayacak.

En düşük emekli maaşına ilişkin maddenin hazırlanan yeni vergi düzenlemesine eklenmesi kararlaştırıldı. Paket bugün Meclis'e sunulacak.

Emekli zammında kritik gün! İşte masadaki rakam (En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?) - 4

EN DÜŞÜK AYLIK NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının kaç lira olacağına yönelik çalışmalar çok kapsamlı sürdürüldü.

11 bin 500 lira ile 12 bin 500 lira arasında rakamlar üstünden etki analizleri yapıldı.

Bu analizlerde hem oluşacak toplam maliyete hem de prim gün sayısı farkına rağmen birbirine yakın maaş alan emeklilerin durumunun oluşturacağı adaletsizliğe dikkat edildi.

Emekli zammında kritik gün! İşte masadaki rakam (En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?) - 5

Edindiğimiz bilgilere göre en düşük emekli maaşı çok yüksek ihtimalle 12 bin lira olacak.

12 bin lira olarak belirlenirse 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin liraya tamamlanmış olacak.

Ancak kök maaş farklılıkları nedeniyle bazı emeklilere Hazine desteği 3 bin lira olurken, bazılarına 10 lira bile olabilecek.

Emekli zammında kritik gün! İşte masadaki rakam (En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?) - 6

MALİYET NASIL KARŞILACAK?

En düşük emekli maaşına yapılacak ek zamla oluşacak maliyet 40 milyar liranın altında kalacak. Bu maliyetin karşılanması şartıyla ek zamma onay verildi.

Ancak bu ek maliyeti karşılamak için vatandaşa yeni bir yük getirecek düzenleme yapılmayacak.

Bu maliyet, özellikle prim borçlarının tahsili için atılacak yeni adımlarla karşılanacak.

Emekli zammında kritik gün! İşte masadaki rakam (En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?) - 7

BU AYA YETİŞMEZSE NE OLACAK?

Bu ayki ilk maaş ödemesi 17 Temmuz'da... Yetişmemesi halinde 2 bin lira fark ödemesi yapılacak.

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