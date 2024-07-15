Emekli zammında kritik gün! İşte masadaki rakam (En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?)
En düşük emekli maaşının kaç lira olacağı netleşiyor. Kritik gün bugün. Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşının 12 bin lira olması planlanıyor.
10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam büyük oranda netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zamla alacak.
Ancak herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde bu 3.8 milyon emekliden 1 milyon 780 bini 10 bin lira almaya devam edecek.
Yani fiilen temmuz dönemini zamsız olarak geçirecek.