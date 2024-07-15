Emekli zammında kritik gün! İşte masadaki rakam (En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?)

Edindiğimiz bilgilere göre en düşük emekli maaşı çok yüksek ihtimalle 12 bin lira olacak.



12 bin lira olarak belirlenirse 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin liraya tamamlanmış olacak.



Ancak kök maaş farklılıkları nedeniyle bazı emeklilere Hazine desteği 3 bin lira olurken, bazılarına 10 lira bile olabilecek.