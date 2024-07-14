Emekliler için karar haftası: En düşük aylık ne kadar olacak?

2 milyon emekli ise belirlenen oranın altında zam alabilecek.



Kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olanların zam oranı yüzde 24,73'ün altında olacak.



Örneğin 8 bin 500 lira olan bir emekli aylığı, yüzde 24, 73'lük zam ile birlikte 10 bin 602 liraya yükselecek.

Bu durum ise sadece 600 liralık bir artış anlamına geliyor.