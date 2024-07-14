Emekliler için karar haftası: En düşük aylık ne kadar olacak?
Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. En düşük aylık için çalışmaların hafta başında netleşmesi bekleniyor. İşte emekli maaş zammı ile ilgili merak edilenler...
Milyonlarca emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi.
Düzenleme ile en düşük aylıklarda artış yapılması öngörülüyor.
Konu ile ilgili AK Parti'den bir açıklama gelmişti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız” ifadelerini kullanmıştı.