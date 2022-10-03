Emekliler için yaşanabilecek en iyi 5 ülke belli oldu

1.Norveç

GRI verilerine göre Norveç %81’lik oranıyla emekliler için yaşanılabilecek en iyi ülkeler sıralamasında birinci oldu.

Norveç, gelişmiş sigorta ve sağlık sistemi ile öne çıkarken faiz oranlarının iyileştirilmesi gibi ekonomik hamlelerle de listede öne çıktı.