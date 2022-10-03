Emekliler için yaşanabilecek en iyi 5 ülke belli oldu

Fransız yatırım bankası Natixis, bu yıl ki Küresel Emeklilik Endeksi (GRI) raporunu açıkladı. Raporda emeklilerin yaşayabileceği en iyi ülkeler 100 puan üzerinden değerlendirilirken 44 ülke incelendi.
GRI raporu hazırlanırken ülkelerin mali durumu, yaşam kalitesi ve sağlık sistemi gibi farktörler dikkate aldı.
Açıklanan raporda Norveç, İsviçre, İzlanda, İrlanda ve Avustralya ilk 5 sırada yer alırken ABD ise listenin 18.sırasında yer buldu.
1.Norveç
GRI verilerine göre Norveç %81’lik oranıyla emekliler için yaşanılabilecek en iyi ülkeler sıralamasında birinci oldu.
Norveç, gelişmiş sigorta ve sağlık sistemi ile öne çıkarken faiz oranlarının iyileştirilmesi gibi ekonomik hamlelerle de listede öne çıktı.
2.İsviçre
İsviçre, bir önceki yıla göre 1 puan düşüş yaşasa da %80 oranıyla listenin ikinci sırasında yer bulmayı başardı. Düşüsün sebebi olarak gelir adaletsizliği ve işsizlik gibi faktörler belirtilse de dünyada kişi başına düşen milli gelir sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.
3.İzlanda
GRI’nin 2021 yılındaki raporunda birinci sırasında yer alan İzlanda, bu yıl ki %79’luk oranıyla üçüncü sıraya düştü. İskandinav ülkesinin düşüşüne en büyük sebep ise devletin dış borcundaki artış gösterildi. Ancak İzlanda, yüksek yaşam kalitesi ve gelir eşitliği sıralamasında dünyada ikinci sırada yer alıyor.
4.İrlanda
İrlanda’da geçen yıla göre 2 puan düşüş yaşarken %76 puanla yine dördüncü sırada yer aldı. İki puanlık oransal düşüşün ise artan işsizlik oranı ve gelir dağılımındaki eşitsizlik olduğu belirtildi.
İrlanda, yüksek hava kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekerken gelişmiş sağlık sistemi ile de listede öne çıktı.
5. Avustralya
Listeye beşinci sıradan dahil olan Avustralya, önceki yıla göre 1 puan düşüş yaşadı ve %75’lik bir puana sahip oldu. Avustralya hükümetin kişi başına düşen milli gelirde iyileştirmeler yapması ve işsizlik alanındaki başarılı politikaları listenin ilk beşine girmesine imkan sağladı. Ayrıca Avustralya’da İrlanda gibi yüksek hava kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Dünyanın en gelişmiş ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri, emekliler için cazip bir fırsat olarak gözükmüyor.
GRI’nin 2021 raporunda %71’lik oranı bulunan ABD bu yıl ise %69’a düşerek listede 18. Sırada yer aldı.
Bu düşüşün sebebi olarak ise devletin dış borcu, nüfustaki artan yaşlılık oranı ve vergi sistemi gösterildi. Ancak bu olumsuzluklara rağmen yüksek yaşam kalitesi ve sağlık sistemindeki iyileştirmeler ülkedeki mutluluk endeksini arttırdığı belirtildi.