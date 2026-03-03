Emekliler ne kadar zam alacak? İkinci veri açıklandı

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Şubat ayı için de yüzde 2,96 zammı hak eden emekliler böylece iki ayda yüzde 7,94 zam almış oldu. Tam zam oranı için Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.