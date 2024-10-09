Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Emekli banka promosyon tutarları güncellenmeye devam ediyor. Ekim ayı itibarıyla promosyon sözleşmesi biten ve maaşını farklı bankalara taşımak isteyen emekliler için 24 bin liraya varan promosyon fırsatları yer alıyor. Bazı kamu bankalarında SGK emeklilerine 12 bin liraya varan promosyona ek olarak, 12 bin lira da nakit ödeme fırsatıyla toplamda 24 bin liralık promosyon avantajı yer alıyor. Peki, ekim ayı itibarıyla hangi banka, ne kadar promosyon veriyor. İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 1

Yeni emekli olan veya emekli maaşını başka bankalara taşımak isteyen emekliler için güncel promosyon fırsatları dikkat çekiyor. Özel bankalar ve kamu bankaları, emekli maaşlarını bankalarına taşıyan emeklilere yüksek miktarda promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. İşte 2024 ekim ayı itibarıyla bankların güncel promosyon ödemeleri.

NTVPARA HABERLERİ

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 2

VAKIFBANK'TAN 24 BİN LİRALIK PROMOSYON FIRSATI

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.

Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 3

ÖZEL BANKALARDA EMEKLİYE 20 BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON

Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılan son zamların ardından, bankalarda emekli promosyonları artış göstermişti. Ekim ayı itibarıyla, yeni bankalarla promosyon anlaşması yapacak olan emeklilere, İNG Türkiye 20 bin TL, Yapı Kredi ise 18 bin TL promosyon veriyor.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 4

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu.

İşte 2024 ekim ayı itibarıyla bankların güncel promosyon ödemeleri;

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 5

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!​

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.​

Maaş Aralığı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 6

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

Kampanyadan 1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 7

İNG TÜRKİYE EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyanlara, 20.000 TL’ye varan nakit promosyon.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 8

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 9

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 10

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 11

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü

Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaşınızı taşıyın, 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon kazanın.

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 12

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon!

Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 12.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.

Maaş tutarı;

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 13

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ekim – 31 Ekim 2024​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.​

Maaş tutarı;

9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 14

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

18.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel hazırlamış olduğumuz “Emeklilik Paketi” avantajlarımızdan yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi’den almanız yeterli!

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 9.250 TL;

10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 13.000 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 15.500 TL;

20.000 TL’ nin üzerindeyse 18.000 TL nakit promosyon ödenir.

Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? - 15

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2024’tür.

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaş tutarı;

10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,

20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL olarak promosyon ödemesi yapılacak.

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