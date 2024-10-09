Emeklilere 24 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Emekli banka promosyon tutarları güncellenmeye devam ediyor. Ekim ayı itibarıyla promosyon sözleşmesi biten ve maaşını farklı bankalara taşımak isteyen emekliler için 24 bin liraya varan promosyon fırsatları yer alıyor. Bazı kamu bankalarında SGK emeklilerine 12 bin liraya varan promosyona ek olarak, 12 bin lira da nakit ödeme fırsatıyla toplamda 24 bin liralık promosyon avantajı yer alıyor. Peki, ekim ayı itibarıyla hangi banka, ne kadar promosyon veriyor. İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri.
Yeni emekli olan veya emekli maaşını başka bankalara taşımak isteyen emekliler için güncel promosyon fırsatları dikkat çekiyor. Özel bankalar ve kamu bankaları, emekli maaşlarını bankalarına taşıyan emeklilere yüksek miktarda promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. İşte 2024 ekim ayı itibarıyla bankların güncel promosyon ödemeleri.