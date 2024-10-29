Emeklilere pazar desteği için başvuru tarihleri açıklandı: İBB pazar desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten yararlanmak isteyen emekliler için İBB Pazar Desteği başvuru şartları:



T.C. vatandaşı olunması



60 yaş ve üstü emekli olunması



İstanbul’da ikamet edilmesi



Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması



Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması



Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması