Emeklilere pazar desteği için başvuru tarihleri açıklandı: İBB pazar desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında olan emeklilere pazar desteği başvuruları için ayrıntılar belli oldu. Adil İstanbul kapsamındaki uygulamayla dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği verilecek. Peki, emeklilere pazar desteği başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nereden yapılacak ve başvuru şartları ne?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatlerinden olan Emeklilere Pazar Desteği başlıyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.