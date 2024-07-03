Emeklilere refah payı verilecek mi?
Zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Bu gelişmenin ardından emeklilere refah payı konusu merak ediliyor. Peki, emeklilere refah payı verilecek mi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklamanın ardından bedelli askerlikten, kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemde değişim yaşandı. Öte yandan merak edilen bir diğer husus ise emeklilere refah payında son durum...