Emeklilere refah payı verilecek mi?

EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki son konuşmasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." dedi.



Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.



