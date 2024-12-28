Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiye ödemesi ne zaman?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin tarihleri merak konusu oldu. Mevcut uygulamada Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Emeklilere yılbaşında ikramiye ödemeleri olacağına yönelik iddialar bazı sosyal medya hesaplarında yer aldı. Bu gelişme ile emekliler de sorgulamalara başladı. Peki, emekliler yeni yılda ikramiye alacak mı?

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiye ödemesi ne zaman? - 1

2025'e az bir zaman kala emekli ikramiyeleri de gündeme gelen konulardan biri oldu. Emekliler yılda iki kez maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle emekliler bir ikramiye daha almıştı. Şimdi ise yeni yıl ikramiyesi hakkında araştırmalar başladı. İşte, emeklilere yılbaşı ikramiyesinde son durum...

NTVPARA HABERLERİ

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiye ödemesi ne zaman? - 2

EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi alıyor.

Yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu kapsamda bilgiler gelirse haberimizde yer vereceğiz.

Öte yandan iki büyükşehir bir de ilçe belediyesi, bünyelerinde ikamet eden emekliler için ikramiye kararı aldı.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiye ödemesi ne zaman? - 3

ADANA EMEKLİ İKRAMİYESİ


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerel seçim zamanında emeklilere destek olunacağına dair verdiği sözü yeni yıl öncesi yerine getirmek için harekete geçti.

Başkan Zeydan Karalar, hedeflerinin özellikle en mağdur olan, çok düşük maaşlı emeklilere bir nebze olsun nefes aldırmak ve yılbaşından önce destek sunmak olduğunu söyledi.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiye ödemesi ne zaman? - 4

BURSA EMEKLİ İKRAMİYESİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Halk TV'de katıldığı programda söz konusu para yardımını ilk kez açıkladı.

Bozbey, para yardımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz talep alıyoruz, ihtiyaç sahiplerini belirleyip kanunlara göre onlara veriyoruz. Emekliye bir sürprizim var. Yılbaşında emeklimize 2’şer bin lira destek olacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor.”

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiye ödemesi ne zaman? - 5

GAZİANTEP ŞAHİNBEY EMEKLİ İKRAMİYESİ

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçede ikamet eden emeklilere ikramiye verileceğini açıkladı. Buna göre, ilçedeki yaklaşık 10 bin emekliye yılbaşı öncesi 3 bin ila 5 bin lira seviyesinde ikramiye ödemesi yapılacak.

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi Umut Yılmaz, “Önümüzde yeni yıl var. Yeni yılda sizleri kaderinize terk etmek istemiyoruz. Şu ana kadar belediyemize 36 bin tane emekli müracaat etmiş. Çok özür dilerim, hepinize yetemiyorum. Allah izin verirse, 10 bine yakın emekli teyzeme, amcama yeni yıl öncesi 3 ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER