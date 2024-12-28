Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiye ödemesi ne zaman?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin tarihleri merak konusu oldu. Mevcut uygulamada Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Emeklilere yılbaşında ikramiye ödemeleri olacağına yönelik iddialar bazı sosyal medya hesaplarında yer aldı. Bu gelişme ile emekliler de sorgulamalara başladı. Peki, emekliler yeni yılda ikramiye alacak mı?
2025'e az bir zaman kala emekli ikramiyeleri de gündeme gelen konulardan biri oldu. Emekliler yılda iki kez maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle emekliler bir ikramiye daha almıştı. Şimdi ise yeni yıl ikramiyesi hakkında araştırmalar başladı. İşte, emeklilere yılbaşı ikramiyesinde son durum...