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Emeklilerin kafası karıştı: Maaş zammı nasıl uygulanacak?

16 milyon emekli maaş zam oranına odaklandı. Emekli maaş zam oranı temmuzun ilk haftasında netleşecek. Beklentiler 6 aylık enflasyon ile birlikte maaşlara yüzde 25 civarında artış yapılacağı yönünde. Ancak zammın kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına yapılacağı konusunda kafalar karışık...

Emeklilerin kafası karıştı: Maaş zammı nasıl uygulanacak? - 1

Mayıs ayında enflasyon yüzde 3,37, beş aylık enflasyon yüzde 22,72 olarak açıklandı.

Beklenti anketindeki tahminler baz alındığında enflasyon haziranda yüzde 2,56 olacak.

Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları temmuzun ilk haftasında belli olacak.

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Emeklilerin kafası karıştı: Maaş zammı nasıl uygulanacak? - 2

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

Mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 22,72 oldu.

Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, temmuzda emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 25 civarında zam yapılacak.

Emeklilerin kafası karıştı: Maaş zammı nasıl uygulanacak? - 3

EMEKLİ MAAŞI İÇİN KONUŞULAN SENARYOLAR

Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık durumda.

Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı merak ediliyor.

Emeklilerin kafası karıştı: Maaş zammı nasıl uygulanacak? - 4

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.

Kök maaşlar enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekliye en düşük emekli maaşını alıyor.

Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.

Emeklilerin kafası karıştı: Maaş zammı nasıl uygulanacak? - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTARSA NE OLUR?

Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti.

Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emekliler 12 bin 500 lira olacak.

Emeklilerin kafası karıştı: Maaş zammı nasıl uygulanacak? - 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTMAZSA NE OLACAK?

Ancak en düşük maaşta değişiklik olmazsa milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanmayabilir.

Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere yüzde 25 zam yapıldığında bile maaşı 10 bin lira eşiğini geçemeyecek.

Dolayısıyla en düşük maaşa zam yapılmaması ve kök maaşın artışa rağmen sınırın altında kalması halinde emekliler 10 bin lira almaya devam edebilir.

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