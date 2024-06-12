Emeklilerin kafası karıştı: Maaş zammı nasıl uygulanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTMAZSA NE OLACAK?

Ancak en düşük maaşta değişiklik olmazsa milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanmayabilir.



Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere yüzde 25 zam yapıldığında bile maaşı 10 bin lira eşiğini geçemeyecek.



Dolayısıyla en düşük maaşa zam yapılmaması ve kök maaşın artışa rağmen sınırın altında kalması halinde emekliler 10 bin lira almaya devam edebilir.