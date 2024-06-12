Emeklilerin kafası karıştı: Maaş zammı nasıl uygulanacak?
16 milyon emekli maaş zam oranına odaklandı. Emekli maaş zam oranı temmuzun ilk haftasında netleşecek. Beklentiler 6 aylık enflasyon ile birlikte maaşlara yüzde 25 civarında artış yapılacağı yönünde. Ancak zammın kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına yapılacağı konusunda kafalar karışık...
Mayıs ayında enflasyon yüzde 3,37, beş aylık enflasyon yüzde 22,72 olarak açıklandı.
Beklenti anketindeki tahminler baz alındığında enflasyon haziranda yüzde 2,56 olacak.
Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.
Haziran ayı enflasyon rakamları temmuzun ilk haftasında belli olacak.