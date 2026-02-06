Emeklilerin maaşlarını yükseltecek formül aranıyor

En düşük emekli maaşı 3 yıldır yasal düzenlemeyle yükseltiliyor. Konu hem emekliler hem de Sosyal Güvenlik sistemi açısından tartışma yaratıyor. Şimdi yasal bir düzenleme yapılmadan desteğin sağlanabilmesi için çeşitli alternatifler masada.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Yüzde 12,19 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik atılacak adımlar merakla bekleniyor. Bir süredir gündeme gelen ancak yasal zemine kavuşmayan "Vatandaşlık maaşı"yla emeklilerin gelirlerinin artırılması hedefleniyor.