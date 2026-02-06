Emeklilerin maaşlarını yükseltecek formül aranıyor
06.02.2026 12:05
Son Güncelleme: 06.02.2026 12:29
NTV - Haber Merkezi
En düşük emekli maaşıyla diğer emeklilerin maaşları arasındaki farkın kapanması, tek geliri emekli maaşı olanların "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"ne alınmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Sibel Can'ın haberi.
En düşük emekli maaşı 3 yıldır yasal düzenlemeyle yükseltiliyor. Konu hem emekliler hem de Sosyal Güvenlik sistemi açısından tartışma yaratıyor. Şimdi yasal bir düzenleme yapılmadan desteğin sağlanabilmesi için çeşitli alternatifler masada.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Yüzde 12,19 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik atılacak adımlar merakla bekleniyor. Bir süredir gündeme gelen ancak yasal zemine kavuşmayan "Vatandaşlık maaşı"yla emeklilerin gelirlerinin artırılması hedefleniyor.
GELİR TAMAMLAYICI AİLE DESTEK SİSTEMİ
Seçeneklerden biri, emekli aylığını "Vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" kapsamına almak. Emekliler üzerinde bir çalışma yapılması, gelir testiyle gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi gündemde. Bu şekilde belli bir düzeyin altında kalanların aylığı "vatandaşlık maaşı" ile belirlenen tutara tamamlanacak.
TÜM EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Desteğin, tek geliri emekli maaşı olanlara sağlanması üzerinde duruluyor. Böylece var olan desteklerin düzenlenerek daha etkili hale getirilmesi amaçlanıyor.
FAZLA PRİM ÖDEYENLERİN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YAKLAŞMASINA DA DÜZENLEME BEKLENİYOR
En düşük emekli aylığının herkes için geçerli olacak şekilde yasayla yükseltilmesi. Fazla prim ödeyenlerle az ödeyenler arasındaki makasın kapanmasına da sebep oldu. Yeni uygulamayla bunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.