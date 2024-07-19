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Emeklilikte yeni düzenleme yolda! Prim gün sayısına göre maaş ve emeklilik yaşının yükselmesi gündemde

Emeklilik sisteminde yeni değişiklikler üzerine çalışmalar başladı. Hükümetin masasında, emeklilik prim gün sayısına göre maaş formülü ve kök maaş düzenlemesi var. Emeklilik yaşının yükseltilmesinin de seçenekler arasında olduğu belirtiliyor.

Emeklilikte yeni düzenleme yolda! Prim gün sayısına göre maaş ve emeklilik yaşının yükselmesi gündemde - 1

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Emeklilik sisteminde yeni formül üzerine çalışmalar başladı. Hükümet, emeklilik sisteminde değişikliklere hazırlanıyor.

Düzenlemeler kapsamında emeklilik sisteminde daha adil ve kalıcı formüller üzerine adımlar atılacak.

NTVPARA HABERLERİ

Emeklilikte yeni düzenleme yolda! Prim gün sayısına göre maaş ve emeklilik yaşının yükselmesi gündemde - 2

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE MAAŞ

Yeni adımlarla birlikte prim gün sayısı yeniden belirlenecek. Herkes ödediği prim miktarına göre emekli maaşı alacak.

Emeklilikte yeni düzenleme yolda! Prim gün sayısına göre maaş ve emeklilik yaşının yükselmesi gündemde - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA LİMİT

Hükümetin masasında yer alan formüllerden biri de en düşük emekli aylığı konusu.

En düşük emekli aylığına bir limit getirilecek. Ayrıca bu maaşa uygulanan Hazine desteği sona erecek.

Emeklilikte yeni düzenleme yolda! Prim gün sayısına göre maaş ve emeklilik yaşının yükselmesi gündemde - 4

SOSYAL DESTEK VERİLECEK

Bunun yerine düşük emekli maaşı alanlara sosyal destekler destekler sağlanacak.

Bu destekler yol-yakıt-gıda ve ulaşım adı altında yapılacak. Ayrıca nakit olarak kira yardımı da masada.

Emeklilikte yeni düzenleme yolda! Prim gün sayısına göre maaş ve emeklilik yaşının yükselmesi gündemde - 5

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK Mİ?

Öte yandan Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre emeklilik yaşı da yükselebilir. Yapılan çalışmaya göre 58 ve 60 olan emeklilik yaşı, kadınlarda 60, erkeklerde 65’e yükseltilecek.

Emeklilikte yeni düzenleme yolda! Prim gün sayısına göre maaş ve emeklilik yaşının yükselmesi gündemde - 6

Ancak bu durum, EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek. Yeni düzenlemelerin 2025 bütçesi sonrası ele alınması bekleniyor.

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