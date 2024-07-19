Emeklilikte yeni düzenleme yolda! Prim gün sayısına göre maaş ve emeklilik yaşının yükselmesi gündemde
Emeklilik sisteminde yeni değişiklikler üzerine çalışmalar başladı. Hükümetin masasında, emeklilik prim gün sayısına göre maaş formülü ve kök maaş düzenlemesi var. Emeklilik yaşının yükseltilmesinin de seçenekler arasında olduğu belirtiliyor.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Emeklilik sisteminde yeni formül üzerine çalışmalar başladı. Hükümet, emeklilik sisteminde değişikliklere hazırlanıyor.
Düzenlemeler kapsamında emeklilik sisteminde daha adil ve kalıcı formüller üzerine adımlar atılacak.