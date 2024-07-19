Emeklilikte yeni düzenleme yolda! Prim gün sayısına göre maaş ve emeklilik yaşının yükselmesi gündemde

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA LİMİT

Hükümetin masasında yer alan formüllerden biri de en düşük emekli aylığı konusu.



En düşük emekli aylığına bir limit getirilecek. Ayrıca bu maaşa uygulanan Hazine desteği sona erecek.