Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: İşte masadaki rakamlar

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İkramiyeler ile ilgili 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında bir rakam kamuoyunda uzun süredir konuşuluyor.



Emekli ikramiyelerine yüzde 30 artış yapılırsa 3 bin 900 liraya yükselecek.



Bu oran yüzde 35 olursa 4 bin 50 lira olacak.





