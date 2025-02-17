Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: İşte masadaki rakamlar
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. 3 bin lira olan ikramiyelere yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. İşte 2025 yılı bayram ikramiyesi ile ilgili senaryolar...
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi.
Bayram ikramiyesi başlığının Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Kurul, 21 Şubat'ta Giresun'da toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, rakamın belirlenmesi için henüz erken olduğunu söylemişti.