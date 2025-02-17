Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: İşte masadaki rakamlar

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. 3 bin lira olan ikramiyelere yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. İşte 2025 yılı bayram ikramiyesi ile ilgili senaryolar...

Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: İşte masadaki rakamlar - 1

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi.

Bayram ikramiyesi başlığının Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Kurul, 21 Şubat'ta Giresun'da toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, rakamın belirlenmesi için henüz erken olduğunu söylemişti.

NTVPARA HABERLERİ

Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: İşte masadaki rakamlar - 2

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Emekliler, bu yıl mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacaklar.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alanlar uygulamadan faydalanabilecek.

1 Mart itibarıyla emekliliğe hak kazananlar da ikramiye alabilecek.

Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: İşte masadaki rakamlar - 3

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekli ikramiyelerinin en geç 28 Mart'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Geçen yıl bayram ikramiyeleri 3 bin liraya yükseltilmiş ve emeklilere toplamda 6 bin lira ödeme yapılmıştı.

Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: İşte masadaki rakamlar - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İkramiyeler ile ilgili 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında bir rakam kamuoyunda uzun süredir konuşuluyor.

Emekli ikramiyelerine yüzde 30 artış yapılırsa 3 bin 900 liraya yükselecek.

Bu oran yüzde 35 olursa 4 bin 50 lira olacak.


Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: İşte masadaki rakamlar - 5

Yüzde 40 zam yapılması halinde 4 bin 200 liraya çıkacak.

Yüzde 50 olursa da 4 bin 500 liraya yükselecek.

Öte yandan emeklilere, haziran ayında yüzde 15,75 zam yapılmıştı. İkramiyeler, bu oranda artırılırsa 3 bin 472 liraya çıkacak.

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