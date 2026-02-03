Emeklinin ilk zam oranı belli oldu
03.02.2026 10:05
Burak Taşçı
SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte ilk zam oranını öğrendi.
Anadolu Ajansı
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon aylık 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.
Anadolu Ajansı
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNEMLİ
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.