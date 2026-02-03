Emeklinin ilk zam oranı belli oldu

03.02.2026 10:05

Burak Taşçı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte ilk zam oranını öğrendi.

Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon aylık 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Tam zam oranı için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.