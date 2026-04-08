Emekliye 100 bin TL’lik dev paket! Nisan ayı banka promosyonlarında rakamlar güncellendi
08.04.2026 13:24
Aydın Kayar
Emekli maaş promosyonlarında 2026 yılının en büyük sürprizi Nisan ayında geldi. Bankaların rekabeti kızışınca nakit promosyonlar, düşük faizli kredi imkanları ve chip-para hediyeleriyle birleşen toplam avantaj tutarı 100 bin TL'yi buldu.
Nisan ayı itibarıyla bankalar arasında emekli maaş müşterisini kapma yarışı adeta bir promosyon savaşına dönüştü. 2026 yılının en büyük güncellemesiyle birlikte, nakit ödemeler ve ek avantajlarla birleşen toplam fayda paketi bazı bankalarda 100 bin TL sınırına dayandı.
Peki, hangi banka sadece maaş yatırma karşılığında ne kadar ödüyor? Kimler 100 bin TL'lik paketten yararlanabilir?
İşte Nisan ayı itibarıyla güncellenen, banka banka en yüksek emekli promosyon listesi:
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Nisan 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
TEB EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
QNB EMEKLİ PROMOSYON
31.000 TL’ye Varan Emeklilik Ödülü
8 Ekim 2025- 30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Emeklilere 27.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
Tüm Emeklilere 30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
19 Eylül 2025 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
İNG EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!