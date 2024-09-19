Emekliye banka promosyon müjdesi! Maaşını taşıyana 24 bin liraya varan promosyon fırsatı (Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?)

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!



SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Eylül – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.



Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.​



Maaş tutarı;



9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,



10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,



15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,



20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.