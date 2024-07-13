Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'den açıklama
Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü ek zam düzenlemesindeyken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den tarih açıklaması geldi. üler, emekli maaşlarına yönelik çalışmalarda son durumu aktardı. Peki, emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Kök maaş uygulaması nedeniyle emekli maaşı düşük kalan binlerce vatandaşın gözü kulağı ek zam düzenlemesinde. Ek zam kararının netleşmesi durumunda yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşında artış yaşanacak. Peki, en düşük emekli maaşı için konuşulan yeni rakam ne? Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak?