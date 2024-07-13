ntv.com.tr

Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'den açıklama

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü ek zam düzenlemesindeyken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den tarih açıklaması geldi. üler, emekli maaşlarına yönelik çalışmalarda son durumu aktardı. Peki, emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'den açıklama - 1

Kök maaş uygulaması nedeniyle emekli maaşı düşük kalan binlerce vatandaşın gözü kulağı ek zam düzenlemesinde. Ek zam kararının netleşmesi durumunda yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşında artış yaşanacak. Peki, en düşük emekli maaşı için konuşulan yeni rakam ne? Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak?

NTVPARA HABERLERİ

Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'den açıklama - 2

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışmalar ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız” ifadelerini kullandı.

Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'den açıklama - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

En düşük emekli aylığı için rakam, bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek.

En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor.

Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'den açıklama - 4

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

AK Parti kurmaylarının çalışmaya kısa süre içerisinde son şeklini vermesi bekleniyor.

Düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bu süreçlerin ardından en düşük emekli maaşını artıracak teklif Meclis'e gelecek.

DAHA FAZLA GÖSTER