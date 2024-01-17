Emekliye ek zamda merak edilenler: Zam farkları ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak. Peki ek zam hangi aydan itibaren geçerli olacak? Dul ve yetim aylığı ile 65 yaş aylığı da yükselecek mi? NTV yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç bütün soruları yanıtladı...
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç Emekli zamlarına yapılan ek zammı akıllarda kalan bazı sorulara yanıt verdi.
İşte Cem Kılıç'ın açıklamaları...