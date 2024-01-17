Emekliye ek zamda merak edilenler: Zam farkları ne zaman yatacak?

"İkisini dengelemek adına yüzde 5'lik artışın yapıldığını düşünüyorum. 2024'ün ilk 6 ayında memur ve memur emeklileri için ön görülen zam oranı yüzde 10 ve enflasyon farkı da temmuzda ödenen 15'in üzerine çıkarsa. Diyelim ki yüzde 20 bir enflasyon oldu; o zaman memur ve memur emeklisi yüzde 10 toplu sözleşme zammına ilave olarak aradaki 5 puanlık enflasyon farkını alır. Ama bu tabloda SSK ve Bağkur yüzde 20'ye çıkar.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemek istediği aslında bu. Bu artışlar aslında temmuza bakılarak yapıldı. Peki bundan sonra aynı mı olacak, hayır. Biri toplu sözleşmeyle biri de enflasyona bağlı belli oluyor."