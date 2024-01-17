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Emekliye ek zamda merak edilenler: Zam farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak. Peki ek zam hangi aydan itibaren geçerli olacak? Dul ve yetim aylığı ile 65 yaş aylığı da yükselecek mi? NTV yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç bütün soruları yanıtladı...

Emekliye ek zamda merak edilenler: Zam farkları ne zaman yatacak? - 1

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç Emekli zamlarına yapılan ek zammı akıllarda kalan bazı sorulara yanıt verdi.

İşte Cem Kılıç'ın açıklamaları...

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Emekliye ek zamda merak edilenler: Zam farkları ne zaman yatacak? - 2

EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANACAK?

"Kafa karıştırmadan şunu söylemek gerekiyor; bütün aylıklara kök aylık da dahil olmak üzere bütün maaşlara yüzde 42,6'lık zam yapılacak. Bu artışla beraber eğer sizin aylığınız 10 bin TL'nin altında kalırsa o zaman bu 10 bin TL'ye tamamlanacak."

Emekliye ek zamda merak edilenler: Zam farkları ne zaman yatacak? - 3

"Yaptığım hesaba göre; 7 bin 15 TL ve altında kök aylığı olanların maaşı 10 bin TL'ye tamamlanacak."

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Emekliye ek zamda merak edilenler: Zam farkları ne zaman yatacak? - 4

HANGİ AYDAN İTİBAREN ÖDENECEK?

"Normal şartlarda Ocak ayında açıklanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan oranlar çerçevesinde bu 37,57'lik zamlı maaşlar bu ay yatmaya başlıyor.

Dün açıklanan yüzde 5'lik fark ne zaman yatar diye araştırma yaptığımda SGK böyle bir artış geleceğini hesap ederek çalışma yapmışlardır. Şubat ayının ilk haftasında zam farklarını yatırırlar."

Emekliye ek zamda merak edilenler: Zam farkları ne zaman yatacak? - 5

"Zaten memur ve memur emeklileri için yüzde 49,25'lk bir artış meydana gelmişti. Onların farkları da 15 Ocak'tan itibaren yatmaya başladı.

EMEKLİ ZAMLARINDAKİ FARK NASIL KAPANACAK?

Aslında iki gruba ayırmak lazım; memur ve memur emeklileri ve SSK-Bağkur.

Kanun gereği memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeyle belli oluyor. SSK-Bağkur'un ise son 6 aylık enflasyon oranına göre artıyor. Şimdi 49,25'le memur ve memur emeklisinin zam oranı daha yüksekte kaldı. Arada 12 puanlık bir fark oldu. Bu farkın hepsini kapadıkları zaman SSK-Bağkur öne geçmiş olacaktı."

Emekliye ek zamda merak edilenler: Zam farkları ne zaman yatacak? - 6

"İkisini dengelemek adına yüzde 5'lik artışın yapıldığını düşünüyorum. 2024'ün ilk 6 ayında memur ve memur emeklileri için ön görülen zam oranı yüzde 10 ve enflasyon farkı da temmuzda ödenen 15'in üzerine çıkarsa. Diyelim ki yüzde 20 bir enflasyon oldu; o zaman memur ve memur emeklisi yüzde 10 toplu sözleşme zammına ilave olarak aradaki 5 puanlık enflasyon farkını alır. Ama bu tabloda SSK ve Bağkur yüzde 20'ye çıkar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemek istediği aslında bu. Bu artışlar aslında temmuza bakılarak yapıldı. Peki bundan sonra aynı mı olacak, hayır. Biri toplu sözleşmeyle biri de enflasyona bağlı belli oluyor."

Emekliye ek zamda merak edilenler: Zam farkları ne zaman yatacak? - 7

DUL VE YETİM AYLIĞI İLE 65 YAŞ AYLIĞI

"Dul ve yetim aylıkları da bu artıştan yararlanacaklar. 65 yaş aylığı ise farklı bir konu, bu maaş hiçbir sosyal güvencesi olmayanlara veriliyor. Bunun da belirli sınırları var. Örneğin içinde bulunduğunuz hanede geliriniz asgari ücretin 3'te 1'inden daha düşükse başvurabilirsiniz. Bu aylıkların zammı da memur maaş kat sayısına göre hesaplanıyor."

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