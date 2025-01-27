Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ALBARAKA

14 Ekim – 31 Mart tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilere 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!



Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.



Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.

İlk defa ve EYT ile emekli olacaklar, e-Devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla yapacakları başvuruda “Albaraka Türk” tercih edebiliyor.



SSK ve Bağkur’dan emekli olacaklar, e-Devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla yapacakları başvuruda “Albaraka Türk” tercih edebiliyor.