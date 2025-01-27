Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar 2025: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
2025 yılının ilk aylarında emekliye promosyon tutarları bir kez daha gündeme geldi. Şu anda kamu bankalarında promosyon tutarları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Bazı özel bankalarda promosyon tutarı ise 21 bin liraya kadar yükseldi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliye en yüksek promosyon veren bankaları bir araya getirdik...
2025 yılı itibarıyla bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımayı taahhüt eden müşterilere yönelik promosyon kampanyalarını güncellemiştir. Promosyon tutarları, bankadan bankaya ve emekli maaşının miktarına göre değişiklik göstermektedir.
Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına ve bankaların belirlediği ek koşullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Emeklilerin, kendileri için en uygun teklifi seçmeden önce bankaların güncel kampanyalarını ve şartlarını detaylı bir şekilde incelemeleri önerilir.
İşte bazı bankaların sunduğu güncel promosyonlar: