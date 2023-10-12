Emekliye ikramiye tartışması
5 bin liralık ikramiyenin çalışan emekliye verilmemesi kararına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da açıklama var. Işıkhan, "Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu ve bu anayasaya aykırı değil" dedi. CHP ise düzenleme bu şekilde Meclis'ten geçerse Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi planlıyor.
Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili tartışma sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bütçe imkanlarına göre en iyisi yaptık mesajı verdi.