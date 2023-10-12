Emekliye ikramiye tartışması

Çalışanların kapsam dışı kalması anayasaya aykırı değil vurgusu yapan Işıkhan, "Yok anayasaya aykırılık zaten emekli olmuş çalışmaya devam ediyor. Bizim hedef grubunuz sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan emeklilerimizi kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu bence çok güzel bir sonuç elde ettik." dedi.