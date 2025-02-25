Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi 2025: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? (2025 bayram ikramiyesi zammı)
Emekli bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselen emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı emeklilerin gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" diyerek zam sinyalini vermişti. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?
2025 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağıyla ilgili beklentiler sürmeye devam ediyor. Her yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 2 kez verilen bayram ikramiyelerinin, bu yıl ne kadar olacağı ve ne zaman verileceği sorgulanmaya başladı. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak?