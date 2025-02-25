Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi 2025: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? (2025 bayram ikramiyesi zammı)

2025 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağıyla ilgili beklentiler sürmeye devam ediyor. Her yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 2 kez verilen bayram ikramiyelerinin, bu yıl ne kadar olacağı ve ne zaman verileceği sorgulanmaya başladı. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak?