Emekliye yılbaşı ikramiyesi 2025: Emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar?
Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Sorusunun yanıtı, 3 belediyenin emeklilere verdiği müjdeli haber sonrasında merak edilmeye başladı. Normal şartlarda her Kurban ve Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emeklilere, geçtiğimiz yıl bir de Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı'nda ikramiye verilmişti. Bu yıl ise 3 belediye tarafından emeklilere yılbaşında ikramiye verileceği açıklandı. Peki, emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar?
Emekliye yılbaşı ikramiyesinde son durum, milyonlarca emekli tarafından merak edilmeye başladı. 2 il ve 1 ilçe belediyesi tarafından yapılan açıklama sonrasında, o il ve ilçelerde ikamet eden emeklilere yılbaşında ikramiye verileceği duyuruldu. Yayılan bu haberin ardından ise tüm emeklilere yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceği sorgulanmaya başladı. Peki, emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar?