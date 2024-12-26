Emekliye yılbaşı ikramiyesi 2025: Emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Sorusunun yanıtı, 3 belediyenin emeklilere verdiği müjdeli haber sonrasında merak edilmeye başladı. Normal şartlarda her Kurban ve Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emeklilere, geçtiğimiz yıl bir de Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı'nda ikramiye verilmişti. Bu yıl ise 3 belediye tarafından emeklilere yılbaşında ikramiye verileceği açıklandı. Peki, emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Emekliye yılbaşı ikramiyesi 2025: Emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - 1

Emekliye yılbaşı ikramiyesinde son durum, milyonlarca emekli tarafından merak edilmeye başladı. 2 il ve 1 ilçe belediyesi tarafından yapılan açıklama sonrasında, o il ve ilçelerde ikamet eden emeklilere yılbaşında ikramiye verileceği duyuruldu. Yayılan bu haberin ardından ise tüm emeklilere yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceği sorgulanmaya başladı. Peki, emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

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Emekliye yılbaşı ikramiyesi 2025: Emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - 2

EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Yılbaşına çok az bir zaman kala milyonlarca emekli, emekli ikramiyesi verileceğine yönelik iddiaları araştırmaya başladı. Ancak yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin hükümet tarafından yapılan resmi bir açıklamaya bulunmuyor.

Şu ana kadar Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yılbaşında emeklilere ikramiye vereceğini açıkladı.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri normal şartlarda sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi alıyor.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi 2025: Emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - 3

EMEKLİYE İKRAMİYE ŞARTLARI

SSK, Bağkur ayrımı olmadan yılbaşında ikramiye veren belediyelerin desteğinden yararlanmak için gerekli şartlar belli oldu.

Yılbaşı ikramiyesinden yararlanmak için; Emekli olup hiçbir yerde çalışmamak, hanede başka çalışan ya da emekli bulunmaması, ev ya da araba sahibi olmamak, gelir getirici herhangi bir kazancının bulunmaması gerekiyor.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi 2025: Emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - 4

10 BİN EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçede ikamet eden emeklilere ikramiye verileceğini açıkladı. Buna göre, ilçedeki yaklaşık 10 bin emekliye yılbaşı öncesi 3 bin ila 5 bin lira seviyesinde ikramiye ödemesi yapılacak.

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi Umut Yılmaz, “Önümüzde yeni yıl var. Yeni yılda sizleri kaderinize terk etmek istemiyoruz. Şu ana kadar belediyemize 36 bin tane emekli müracaat etmiş. Çok özür dilerim, hepinize yetemiyorum. Allah izin verirse, 10 bine yakın emekli teyzeme, amcama yeni yıl öncesi 3 ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız" dedi.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi 2025: Emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - 5

ADANA'DA 7 BİN EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerel seçim zamanında emeklilere destek olunacağına dair verdiği sözü yeni yıl öncesi yerine getirmek için harekete geçti.

Başkan Zeydan Karalar, hedeflerinin özellikle en mağdur olan, çok düşük maaşlı emeklilere bir nebze olsun nefes aldırmak ve yılbaşından önce destek sunmak olduğunu söyledi.

Adana 400 bin emeklinin yaşadığını, bu nedenle en mağdur durumda olan 7 bin emekliye destek vereceklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, bunu yılbaşından önce yetiştirmeyi umduklarını belirtti.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi 2025: Emeklilere yılbaşında ikramiye var mı, verilecek mi? Emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - 6

BURSA'DA EMEKLİYE 2 BİN LİRA YILBAŞI DESTEĞİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Halk TV'de katıldığı programda söz konusu para yardımını ilk kez açıkladı.

Bozbey, para yardımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz talep alıyoruz, ihtiyaç sahiplerini belirleyip kanunlara göre onlara veriyoruz. Emekliye bir sürprizim var. Yılbaşında emeklimize 2’şer bin lira destek olacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor.”

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