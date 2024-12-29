Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2 il ve 1 ilçede emekliye ikramiye müjdesi (2025 emekli yılbaşı ikramiyesinde son durum)
Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Sorusunun yanıtı, yılbaşında 3 belediyenin emeklilere ikramiye verecek olması nedeniyle araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle hükümet tarafından emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesinin ardından bu yıl da sosyal medyada yayılan iddialar nedeniyle yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği merak edildi. Peki, 2025 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek?
2025 emekliye yılbaşı ikramiyesinde son durum, milyonlarca emekli tarafından merakla araştırılıyor. 3 belediye tarafından yapılan açıklamayla birlikte, bu yıl belirli şartları taşımaları halinde emeklilere yılbaşı ikramiyesi verileceği açıklandı. Yılbaşının gelmesine sayılı gün kala ise birçok emekli yılbaşında kendi ikamet ettikleri illerde ikramiye verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki, 2025 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek?