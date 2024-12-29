Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2 il ve 1 ilçede emekliye ikramiye müjdesi (2025 emekli yılbaşı ikramiyesinde son durum)

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Sorusunun yanıtı, yılbaşında 3 belediyenin emeklilere ikramiye verecek olması nedeniyle araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle hükümet tarafından emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesinin ardından bu yıl da sosyal medyada yayılan iddialar nedeniyle yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği merak edildi. Peki, 2025 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek?

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2 il ve 1 ilçede emekliye ikramiye müjdesi (2025 emekli yılbaşı ikramiyesinde son durum) - 1

2025 emekliye yılbaşı ikramiyesinde son durum, milyonlarca emekli tarafından merakla araştırılıyor. 3 belediye tarafından yapılan açıklamayla birlikte, bu yıl belirli şartları taşımaları halinde emeklilere yılbaşı ikramiyesi verileceği açıklandı. Yılbaşının gelmesine sayılı gün kala ise birçok emekli yılbaşında kendi ikamet ettikleri illerde ikramiye verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki, 2025 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek?

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Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2 il ve 1 ilçede emekliye ikramiye müjdesi (2025 emekli yılbaşı ikramiyesinde son durum) - 2

EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Yılbaşına çok az bir zaman kala milyonlarca emekli, emekli ikramiyesi verileceğine yönelik iddiaları araştırmaya başladı. Ancak yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin hükümet tarafından yapılan resmi bir açıklamaya bulunmuyor.

Şu ana kadar Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yılbaşında emeklilere ikramiye vereceğini açıkladı.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri normal şartlarda sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi alıyor.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2 il ve 1 ilçede emekliye ikramiye müjdesi (2025 emekli yılbaşı ikramiyesinde son durum) - 3

EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

SSK, Bağkur ayrımı olmadan yılbaşında ikramiye veren belediyelerin desteğinden yararlanmak için gerekli şartlar belli oldu.

Yılbaşı ikramiyesinden yararlanmak için; Emekli olup hiçbir yerde çalışmamak, hanede başka çalışan ya da emekli bulunmaması, ev ya da araba sahibi olmamak, gelir getirici herhangi bir kazancının bulunmaması gerekiyor.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2 il ve 1 ilçede emekliye ikramiye müjdesi (2025 emekli yılbaşı ikramiyesinde son durum) - 4

10 BİN EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçede ikamet eden emeklilere ikramiye verileceğini açıkladı. Buna göre, ilçedeki yaklaşık 10 bin emekliye yılbaşı öncesi 3 bin ila 5 bin lira seviyesinde ikramiye ödemesi yapılacak.

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi Umut Yılmaz, “Önümüzde yeni yıl var. Yeni yılda sizleri kaderinize terk etmek istemiyoruz. Şu ana kadar belediyemize 36 bin tane emekli müracaat etmiş. Çok özür dilerim, hepinize yetemiyorum. Allah izin verirse, 10 bine yakın emekli teyzeme, amcama yeni yıl öncesi 3 ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız" dedi.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2 il ve 1 ilçede emekliye ikramiye müjdesi (2025 emekli yılbaşı ikramiyesinde son durum) - 5

ADANA'DA 7 BİN EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerel seçim zamanında emeklilere destek olunacağına dair verdiği sözü yeni yıl öncesi yerine getirmek için harekete geçti.

Başkan Zeydan Karalar, hedeflerinin özellikle en mağdur olan, çok düşük maaşlı emeklilere bir nebze olsun nefes aldırmak ve yılbaşından önce destek sunmak olduğunu söyledi.

Adana 400 bin emeklinin yaşadığını, bu nedenle en mağdur durumda olan 7 bin emekliye destek vereceklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, bunu yılbaşından önce yetiştirmeyi umduklarını belirtti.

Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2 il ve 1 ilçede emekliye ikramiye müjdesi (2025 emekli yılbaşı ikramiyesinde son durum) - 6

BURSA'DA EMEKLİYE 2 BİN LİRA YILBAŞI DESTEĞİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Halk TV'de katıldığı programda söz konusu para yardımını ilk kez açıkladı.

Bozbey, para yardımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz talep alıyoruz, ihtiyaç sahiplerini belirleyip kanunlara göre onlara veriyoruz. Emekliye bir sürprizim var. Yılbaşında emeklimize 2’şer bin lira destek olacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor.”

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